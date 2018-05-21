Трудно быть боссом - 2 выпуск (20.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 17:51 ,

Трудно быть боссом 2 серия последний выпуск 20 мая. Чтобы лучше узнать своих подчиненных, владелица трех заводов станет сварщицей, крановщицей и даже матросом. Гремучая смесь сделала из водителя города Коломна бесстрашного гонщика. Финишем стал полицейский автомобиль, который он протаранил на полной скорости. Нетрезвых водителей сотрудники ДПС останавливают регулярно, и чаще всего алкогольное опьянение даже не надо доказывать. Но когда приходится, случаются медицинские ошибки, и тогда уже трезвым водителям приходится доказывать свою невиновность. Самые смелые и прогрессивные руководители на несколько дней превратились в рядовых стажеров, чтобы по-новому взглянуть на свой бизнес.



