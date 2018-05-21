Убыток центра имени Хруничева составил более 23 млрд рублей

Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева по итогам 2017 года получил чистый убыток в размере 23 млрд 166 млн рублей. Это следует из годового бухгалтерского отчета предприятия.

При этом 2016 год Центр завершил с прибылью почти 1,8 млрд рублей.

Предприятие отмечает, что программа его финансового оздоровления, начатая в 2014 году, должна быть скорректирована. Это необходимо из-за урезания гособоронзаказа на 60%, сокращения рынка коммерческих космических пусков на 30% и невыполнения ВЭБом условий по финансированию этого оздоровления.

Центр имени Хруничева выпускает ракеты-носители «Протон» и разгонные блоки к ним. Также разрабатывает ракеты-носители «Ангара».