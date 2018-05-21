UC Rusal предупредила своих инвесторов о негативном влиянии санкций США

UC Rusal объявила о проведении «дальнейшей оценки» влияния на ее бизнес санкций OFAC — подразделения министерства финансов США по контролю за иностранными активами — и подтвердила прогноз о том, что это влияние с «высокой вероятностью» будет негативным.

«Акционерам и потенциальным инвесторам рекомендуется проявлять особую осторожность при работе с ценными бумагами компании», — говорится в опубликованном Гонконгской фондовой биржей заявлении группы.

На прошлой неделе стало известно, что бизнесмен Олег Дерипаска покинул совет директоров группы UC Rusal, чтобы на нее перестали распространяться введенные против него американские санкции. В Минфине США ранее пообещали, что снимут введенные против компании ограничения только в том случае, если Дерипаска сократит свою долю в группе и уровень контроля над ней.