Украинцы увидели логотип Газпрома в центре Киева

Финал лиги чемпионов УЕФА пройдет в Киеве с 24 по 27 мая. Советник заместителя председателя КГГА Андрей Мирошниченко заявлял, что в фан-зоне не разместят логотип Газпрома.

Российская энергетическая корпорация спонсировала престижный клубный турнир в Европе в 2012 году и продлила контракт во второй раз. Украина все равно попросила не размещать логотип Газпрома в официальной фан-зоне «Поселок чемпиона» на Крещатике, но лига чемпионов проигнорировала просьбу.

Ну а це у фан-зоні на Хрещатику. Що ж поробиш Freedom Is our religion pic.twitter.com/1tJdmdavys

— Арчи и усиление (@arsarq) May 21, 2018