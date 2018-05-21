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» » Украинцы увидели логотип Газпрома в центре Киева

Украинцы увидели логотип Газпрома в центре Киева


Добавлено: 21 май 2018 в 18:42, Категория: Новости на сегодня
Украинцы увидели логотип Газпрома в центре Киева

Финал лиги чемпионов УЕФА пройдет в Киеве с 24 по 27 мая. Советник заместителя председателя КГГА Андрей Мирошниченко заявлял, что в фан-зоне не разместят логотип Газпрома.

Российская энергетическая корпорация спонсировала престижный клубный турнир в Европе в 2012 году и продлила контракт во второй раз. Украина все равно попросила не размещать логотип Газпрома в официальной фан-зоне «Поселок чемпиона» на Крещатике, но лига чемпионов проигнорировала просьбу. 

Ну а це у фан-зоні на Хрещатику. Що ж поробиш Freedom Is our religion pic.twitter.com/1tJdmdavys

— Арчи и усиление (@arsarq) May 21, 2018

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Добавлено: 21 май 2018 в 18:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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