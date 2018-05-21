Новый сериал-фильм Улица 102 серия 21 мая. Родители знают не понаслышке, что дети – маленькие манипуляторы, и чтобы добиться своей цели, они придумывают самые разные уловки. Пожар! Дым валит из окон, за этим наблюдает вся округа. Кто-то переживает за квартиру и ценные вещи, кто-то – за близких, а кто-то ведет трансляцию в инстаграм. Ну а в это время Костя, не знающий о произошедшем, ставит новые рекорды в спортзале. Сериал о школьниках и студентах, домохозяйках и продавцах, про богачей и простых рабочих, кто рано встает и торопится на работу, в школу или институт. Одна из главных фишек Улицы — интеграция в сериал актуальных событий, происходящих в мире. Утром новости — вечером их обсуждение в дружной компании.
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Новости » Главные новости » Улица - 102 серия (21.05.2018)
Улица - 102 серия (21.05.2018)
Добавлено: 21 май 2018 в 17:00,
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Автор: Анастасия Иванова
Добавлено: 21 май 2018 в 17:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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