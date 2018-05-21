В аварии вертолета в Хабаровском крае погиб отставной генерал ФСБ

Один из пострадавших при аварийной посадке частного вертолета в Хабаровском крае, позже скончавшийся от сердечного приступа, был генерал-полковником ФСБ в отставке. Как сообщает «Интерфакс», мужчина 1946 года рождения прилетел из Москвы, он работал в компании «Сибур».

В вертолете находились три человека: гость из Москвы, жители Амурской области и Хабаровска. Они направлялись на рыбалку, сообщил агентству совладелец хабаровской компании «Сонико-Чумикан» Виктор Медведев, который вылетел на помощь пострадавшим.

В ночь на понедельник примерно в 250 км от Чумикана Хабаровского края частный вертолет совершил аварийную посадку. Пострадавшим удалось выбраться из вертолета, позже транспорт полностью сгорел. Пассажиры и человек, который встречал вертолет на земле, были доставлены в больницу.