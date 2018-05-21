В кафе Баку прогремел смертельный взрыв: есть погибшие и раненые

В столице Азербайджана Баку сегодня прогремел взрыв в кафе, в результате которого погибли двое человек.

По информации, данное кафе расположено в Бинагадинском районе Баку, на рынке по продаже автомобильных запчастей возле торгового центра Elite.

Министерство здравоохранения Азербайджана сообщает, что после взрыва погибли двое человек, еще двух госпитализировали с ожогами. Также сообщается, что погибшие — женщины.

Причины взрыва пока неизвестны. Отмечается, что на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Фото: