В Корнуолле найдено погребение бронзового века

Двухнедельные археологические раскопки в поле возле городка Лу на южном побережье Корнуолла привели к обнаружению нетронутого погребения бронзового века.

Команда ученых под руководством Кэтрин Фриман (Catherine Frieman) из Австралийского национального университета исследовала курган Хендерсик-Бэрроу (Hendersick Barrow). Местные жители говорили, что на этом месте в течение многих поколений выращивали сельскохозяйственные культуры, поэтому считалось, что обнаружить неповрежденное погребение здесь невозможно. Однако археологам попалась глиняная посуда бронзового века, небольшие кремневые орудия, а затем и погребальная урна, причем она не была повреждена. Внутри урны среди пепла, оставшегося после кремации, ученым удалось отыскать несколько сохранившихся фрагментов костей.

«Это запечатанная, неповрежденная кремационная урна, поэтому у нее есть потенциал рассказать нам много нового о ритуале кремации, каким он был 4000 лет назад. Также у нас есть несколько идентифицируемых костных фрагментов, так что мы сможем узнать многое и о погребенном человеке», – надеется Кэтрин Фриман. Исследователи рассчитывают, что смогут извлечь ДНК из кости и определить пол и другие характеристики погребенного человека. Возможно, удастся осуществить и анализ стабильных изотопов, чтобы узнать, где он жил и чем питался. Уже изучаются образцы почвы, пыльцы и кремня с места захоронения.