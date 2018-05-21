В Литве не нашли доказательств сотрудничества Баниониса с КГБ

Фактов сотрудничества с КГБ литовского актера Донатаса Баниониса и дирижера Саулюса Сондецкиса не удалось обнаружить. К такому выводу пришла Люстрационная комиссия Литвы.

«Согласно имеющимся данным, ни Банионис, ни Сондецкис не сотрудничали тайно со структурами КГБ. В ходе расследования мы установили, что объективно нарушений нет», — заявил BNS глава комиссии Альгимантас Урмонас.

Обвинения Баниониса и Сондецкиса в сотрудничестве с КГБ появились в январе 2018 года. Тогда Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы заявил, что в советское время оба фигурировали в списках агентов КГБ.