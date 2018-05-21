В МИД РФ осудили США за попытку повлиять на выборы в Венесуэле

Официальная Москва выражает сожаление в связи с тем, что внешние факторы оказали негативное влияние на выборы в Венесуэле, передаёт РИА «Новости» заявление МИД России.

В распространённом в понедельник комментарии российские дипломаты указали, что США и несколько других стран открыто заявили о непризнании итогов голосования в латиноамериканской стране.

Подобные заявления, как подчеркнули в МИД, способны вызвать «серьёзные долгоиграющие последствия».

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По оценке официальной Москвы, в связи с сложившейся ситуацией был «создан опасный прецедент, когда легитимность избирательного процесса ставится в зависимость даже не от позиции международных наблюдателей, приглашённых для его сопровождения, а от заранее объявленной точки зрения отдельных государств».

При этом присутствовавшие международные наблюдатели отметили, что президентские выборы в Венесуэле прошли в спокойной обстановке, что показывает высокую степень гражданской ответственности венесуэльцев, пришедших на избирательные участки, и приверженности граждан боливарианской республики принципам демократического волеизъявления.

Президентские выборы состоялись в Венесуэле 20 мая. По данным Национального избирательного совета, 5,8 миллиона избирателей поддержали действующего главу государства Николаса Мадуро, 1,8 миллиона граждан выступили за главного кандидата от оппозиционных сил Энри Фалькона.

Ранее вечером 21 мая Президент РФ Владимир Путин направил поздравления Николасу Мадуро по случаю его переизбрания президентом, выразив готовность продолжать взаимодействие с венесуэльской стороной по двусторонней и международной повестке дня.

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