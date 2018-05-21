В Музее Победы прошел гала-концерт «Звезда спасения»

В Музее Победы прошел гала-концерт II Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

Среди участников и победителей фестиваля – активный отряд всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармии» из Ялты.

В этом году на конкурс поступило свыше 85 тысяч детских работ. Среди них – стихотворения, новеллы, рисунки и поделки. Участниками стали школьники в возрасте от 7 до 18 лет со всех уголков России, лауреатами и дипломантами – 473 человека.

На площадке фестиваля гостей и участников ждала масштабная выставка раритетной пожарной техники, новейшие образцы спецоборудования, водолазного снаряжения, экспозиция Центра по проведению операций особого риска «Лидер», «Российского союза спасателей», полевая кухня и многое другое. Каждый из гостей и на улице, и в зале ознакомился с работой пожарного и спасателя на специальной технике и оборудовании.

Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» – это уникальный проект, который направлен на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения, сопереживания и восхищения мужеством героев – спасателей, а также на формирование культуры безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде.

Конкурс детских работ включал в себя номинации по следующим направлениям: художественное, литературное, музыкально-исполнительское, а также сценическое творчество.