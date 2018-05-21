В Новой Зеландии имеется обособленная популяция синих китов

Ученые пришли к выводу, что синие киты, встречающиеся в водах залива Южный Таранаки на Северном острове Новой Зеландии, относятся к особой популяции, которая генетически отличается от других синих китов в Тихом и Южном океанах.

Исследование проводилось Институтом морских млекопитающих Университета штата Орегон в связи с продолжающимся промышленным освоением этой акватории. Сейчас там уже действуют несколько установок по добыче нефти и газа, а недавно правительство Новой Зеландии выдало первое разрешение на добычу со дна залива песка с высоким содержанием железной руды. Залив Южный Таранаки долгое время был известен как место рождения детенышей у южных гладких китов (Eubalaena australis). Часто встречавшие в этих водах самок китов с детенышами моряки дали заливу Южный Таранаки название залив Материнства (Mothering Bay). Однако сейчас число посещающих залив самок значительно снизилось. Встречаются в водах залива и представители карликового подвида синих китов (Balaenoptera musculus brevicauda). Название «карликовый» в их случае весьма условно: средняя длина карликового синего кита равна тридцати метрам и лишь на три метра меньше длины других подвидов.

«У нас было пять гидрофонов, действовавших в течение двух лет в заливе Южная Таранаки, и мы никогда не слышали ни одного сигнала австралийских синих китов, а только местных новозеландских обитателей, – рассказала один из авторов исследования Ли Торрес (Leigh Torres). – Когда мы делали биопсии у отдельных китов, мы обнаружили, что генетически они отличаются от других популяций синих китов».

Популяция была обнаружена в 2011 году, когда экипажи судов сейсмической разведки заметили в водах залива девять синих китов. Узнав об этом, Ли Торрес проверила архивные записи китобойных флотилий и обнаружила, что когда-то залив был местом промысла синего кита, хотя и второстепенным. Также Торрес оценила структуру морских течений в заливе и происходящий там апвеллинг и пришла к выводу, что в водах залива должен скапливаться криль – важный источник пищи усатых китов.

В 2013 году Торрес опубликовала статью, где предполагала, что синие киты могут быть постоянным населением залива, так как там для них есть стабильный источник питания. Подтвердилась эта гипотеза в 2014 году в ходе экспедиции, обнаружившей пятьдесят китов. В 2016 – 2017 годах Ли Торрес и ее коллега Дон Барлоу (Dawn Barlow) занялись выяснением структуры популяции, численности и географического распределения китов, а также попытались выяснить, местные это киты или, например, временно приплывающие из Австралии. Для этого они использовали дротики для взятия биопсии, записи песен китов на гидрофон, а также сравнивали облик местных китов с фотографиями, сделанными в других местах. Им удалось идентифицировать 151 новозеландского синего кита, а общая численность этой популяции составляет, по расчетам ученых, не менее 718 животных.

Результаты исследования опубликованы в журнале Endangered Species Research.