В ОБСЕ отметили критический рост интенсивности боевых действий на Донбассе

Показать меню
Актуально
Порошенко назвал свои главные достижения - 19:21 Порошенко назвал свои главные достижения "Виктория Пльзень" в пятый раз стала чемпионом Чехии - 19:42 Начальник войск РХБ защиты ЦВО встретился с главой Мордовии - 19:49 Начальник войск РХБ защиты ЦВО встретился с главой Мордовии Россия находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке — Путин - 19:56 Россия находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке — Путин Гренборг: дрожь берет, когда вижу желтое море шведских болельщиков на ЧМ в Дании - 19:59 Гренборг: дрожь берет, когда вижу желтое море шведских болельщиков на ЧМ в Дании Пентагон: Россия мало делает для борьбы с терроризмом - 20:06 Пентагон: Россия мало делает для борьбы с терроризмом В Германии неизвестный застрелил двух человек - 20:21 В Германии неизвестный застрелил двух человек Швеция всухую обыграла США в полуфинале ЧМ по хоккею - 20:21 Швеция всухую обыграла США в полуфинале ЧМ по хоккею Авторские ювелирные украшения - 20:30 Авторские ювелирные украшения Попытка захвата церкви в Грозном: есть жертвы - 20:42 Попытка захвата церкви в Грозном: есть жертвы МИД Германии отметил прогресс в отношениях с Россией - 20:48 МИД Германии отметил прогресс в отношениях с Россией Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты - 21:01 Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты БК «Леон» - лучшая онлайн контора России - 21:04 БК «Леон» - лучшая онлайн контора России Праздничные мероприятия по случаю 315-летия Балтийского флота завершились в - 21:06 Праздничные мероприятия по случаю 315-летия Балтийского флота завершились в главной базе объединения Переезд без стресса или как найти грузчиков - 21:09 Переезд без стресса или как найти грузчиков Янчук: Шарапова много ошибалась в игре с Халеп - 21:48 Янчук: Шарапова много ошибалась в игре с Халеп На заводе в США вспыхнул пожар, десятки пострадавших (ФОТО, ВИДЕО) - 21:55 На заводе в США вспыхнул пожар, десятки пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)
» » В ОБСЕ отметили критический рост интенсивности боевых действий на Донбассе

В ОБСЕ отметили критический рост интенсивности боевых действий на Донбассе


Добавлено: 21 май 2018 в 18:50,
В ОБСЕ отметили критический рост интенсивности боевых действий на Донбассе

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг на пресс-конференции в Киеве назвал прошедшую неделю «худшей» за этот год по количеству обстрелов, в том числе гражданских объектов.

Читайте по теме

Грызлов: Украина своими действиями замораживает конфликт в Донбассе


«Прошедшая неделя была худшей за этот год с точки зрения многих показателей. В целом мы зафиксировали более 7700 нарушений режима прекращения огня. В отдельные дни уровень насилия напоминал тот этап конфликта, который, как мы думали, остался далеко в прошлом. Ночью в среду и рано утром в четверг в Светлодарске наблюдатели слышали почти 500 взрывов и около 860 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия», — заявил Александр Хуг.

Следует отметить, что ОБСЕ в методике подсчёта нарушений режима прекращения огня учитывает каждый выстрел или разрыв, насколько его можно выделить в ряду других выстрелов или разрывов. То есть очередь из стрелкового или иного оружия из 30 выстрелов будет считаться тридцатью нарушениями.

Представитель ОБСЕ обратил особое внимание на участившиеся случаи обстрелов жилых кварталов обеими сторонами конфликта, которые, по его мнению, «не поддаются никакой логике». «Стороны утверждают, что ведут только ответный огонь. И никто не знает, кто начал первым. Это бессмысленный, бесконечный цикл насилия», — заключил Александр Хуг. Особенно тревожной он назвал ситуацию в районе Горловки, где в предшествующий период было относительно спокойно. 

«Ночью в четверг и рано утром в пятницу от этого покоя не осталось и следа. Наши наблюдатели на передовой патрульной базе в Горловке слышали примерно 140 взрывов, большинство из которых — артиллерийские и танковые удары, а также очереди и выстрелы из зенитной установки калиберного пулемёта и стрелкового оружия», — отметил заместитель главы СММ ОБСЕ. 

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен

Неимущих граждан обанкротят без суда


Родителей агрессивных детей обяжут обращаться к психологам


Государство может ограничить цены на бензин


Материалы по теме:

На Донбассе увеличилось количество нарушений: — СММ ОБСЕ
Хуг: Ситуация в Донбассе остается напряженной
Наблюдатели ОБСЕ отмечают рост числа нарушений перемирия в Донбассе
ОБСЕ фиксирует рост числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе
Добавлено: 21 май 2018 в 18:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Кейн повторил рекорд результативности на ЧМ по хоккею в XXI веке

Кейн повторил рекорд результативности на ЧМ по хоккею в XXI веке

Белый дом сообщил о планировании встречи Трампа и Ким Чен Ына

Белый дом сообщил о планировании встречи Трампа и Ким Чен Ына

Ученые обнаружили в ледниках следы существования древних цивилизаций

Ученые обнаружили в ледниках следы существования древних цивилизаций

Канадцы остались без медалей ЧМ-2018 по хоккею

Канадцы остались без медалей ЧМ-2018 по хоккею

Новости России
еще новости
Депутат «Единой России» предложил сузить дороги

Депутат «Единой России» предложил сузить дороги

Третьи страны оказали влияние на президентские выборы в Венесуэле — МИД РФ

Третьи страны оказали влияние на президентские выборы в Венесуэле — МИД РФ

Полтавченко не исключил возможности пойти на очередной губернаторский срок

Полтавченко не исключил возможности пойти на очередной губернаторский срок

Роспотребнадзор: Почти 90 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

Роспотребнадзор: Почти 90 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Андрей Денисов уже больше 6 месяцев находится на Сейшелах

Андрей Денисов уже больше 6 месяцев находится на Сейшелах

Опубликованы официальные свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл

Опубликованы официальные свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл

Андрей Черкасов рассказал о последней прочитанной книге

Андрей Черкасов рассказал о последней прочитанной книге

Дэвид Бекхэм нарушил королевский протокол!

Дэвид Бекхэм нарушил королевский протокол!

Новости политики
еще новости

"Проситься в состав РФ" или чем на самом деле Киев может шантажировать МВФ

Армию НАТО похоронят в России леса, реки и партизаны

Армию НАТО похоронят в России леса, реки и партизаны

Израильское лобби в США уничтожает государство и народ

Израильское лобби в США уничтожает государство и народ

Порошенко объяснил, как РФ оккупировала Донбасс и Крым

Порошенко объяснил, как РФ оккупировала Донбасс и Крым

Новости экономики
еще новости
США лишили Россию важнейшего источника доходов 

США лишили Россию важнейшего источника доходов 

К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства

К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства

Порошенко рассказал, на что тратятся

Порошенко рассказал, на что тратятся "деньги Януковича"

Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь»

Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь»

Новости общества
еще новости
Военнослужащие инженерного батальона штурма и разграждения Сухопутных войск учатся действовать в горах

Военнослужащие инженерного батальона штурма и разграждения Сухопутных войск учатся действовать в горах

На Украине перестали смеяться над успехами России: «В Мюнхене нас разменяют»

На Украине перестали смеяться над успехами России: «В Мюнхене нас разменяют»

Восемь молодых летчиков-штурманов авиабазы ЦВО на Южном Урале приступили к полетам на вертолетах Ми-8

Восемь молодых летчиков-штурманов авиабазы ЦВО на Южном Урале приступили к полетам на вертолетах Ми-8

Ростов вошел в десятку рейтинга самых матерящихся городов

Ростов вошел в десятку рейтинга самых матерящихся городов

Происшествия
еще новости
Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

Новости Украины
еще новости
В Сумской области мужчина подорвал себя гранатой на глазах бывшей жены

В Сумской области мужчина подорвал себя гранатой на глазах бывшей жены

В кафе Баку прогремел смертельный взрыв: есть погибшие и раненые

В кафе Баку прогремел смертельный взрыв: есть погибшие и раненые

На границе задержан мужчина с паспортом «ДНР»

На границе задержан мужчина с паспортом «ДНР»

Бойцы ВСУ получили новые мощные пушки

Бойцы ВСУ получили новые мощные пушки

Мировые новости
еще новости
Боевики начали обстрел Торецка: полиция эвакуирует детей

Боевики начали обстрел Торецка: полиция эвакуирует детей

Астрономы обнаружили самые старые звезды во Вселенной

Астрономы обнаружили самые старые звезды во Вселенной

У aмepикaнцa вo pту взopвaлacь элeктpoннaя cигapeтa

У aмepикaнцa вo pту взopвaлacь элeктpoннaя cигapeтa

Украинский режиссер получил награду на престижном кинофестивале

Украинский режиссер получил награду на престижном кинофестивале




Лента новостей
Андрей Денисов уже больше 6 месяцев находится на Сейшелах - 18:00 Андрей Денисов уже больше 6 месяцев находится на СейшелахОпубликованы официальные свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл - 17:48 Опубликованы официальные свадебные портреты принца Гарри и Меган МарклДепутат «Единой России» предложил сузить дороги - 17:34 Депутат «Единой России» предложил сузить дорогиМинское "Динамо" подписало партнерские соглашения с двумя белорусскими клубами - 17:28 Минское Нафтогаз объявил о повышении цен для промышленности - 17:27 Нафтогаз объявил о повышении цен для промышленностиВ кафе Баку прогремел смертельный взрыв: есть погибшие и раненые - 17:07 В кафе Баку прогремел смертельный взрыв: есть погибшие и раненыеОпределились возможные соперники Шахтера по Лиге Чемпионов - 17:06 Определились возможные соперники Шахтера по Лиге ЧемпионовЛевые провели праймериз кандидатов в мэры Москвы - 16:49 Левые провели праймериз кандидатов в мэры Москвы«Прямая линия» с Путиным пройдет без участия зрителей - 16:49 «Прямая линия» с Путиным пройдет без участия зрителейМосгорсуд подтвердил решение оставить Малобродского в СИЗО - 16:48 Мосгорсуд подтвердил решение оставить Малобродского в СИЗОПрофсоюз раскрыл «манипуляции» с зарплатами учителей из-за «майского указа» - 16:48 Профсоюз раскрыл «манипуляции» с зарплатами учителей из-за «майского указа»Вексельберг покинул пост директора «Реновы» - 16:47 Вексельберг покинул пост директора «Реновы»Нарышкин объявил исторический конкурс по вмешательству России в политику США - 16:47 Нарышкин объявил исторический конкурс по вмешательству России в политику СШААндрей Черкасов рассказал о последней прочитанной книге - 16:35 Андрей Черкасов рассказал о последней прочитанной книге
Последние новости
Защитник "Ливерпуля" Ловрен: готов остановить Роналду в финале ЛЧ - 19:14 Защитник Чубаров отреагировал на данные о создании группы экстремистов в Крыму - 19:06 Чубаров отреагировал на данные о создании группы экстремистов в Крыму Украинцы увидели логотип Газпрома в центре Киева - 18:42 Украинцы увидели логотип Газпрома в центре Киева США готовы ввести санкции по Ирану против своих партнеров, — Госдеп - 18:34 США готовы ввести санкции по Ирану против своих партнеров, — Госдеп Судьба ФК Верес: президент рассказал о судьбе клуба - 18:21 Судьба ФК Верес: президент рассказал о судьбе клуба В Сумской области мужчина подорвал себя гранатой на глазах бывшей жены - 18:20 В Сумской области мужчина подорвал себя гранатой на глазах бывшей жены В Подмосковье ввели электронные талоны на приемку мусора - 18:15 В Подмосковье ввели электронные талоны на приемку мусора КНР готовит отмену всех ограничений рождаемости в 2019 году - 18:15 КНР готовит отмену всех ограничений рождаемости в 2019 году Антон Красовский собрался выдвигаться в мэры Москвы - 18:14 Антон Красовский собрался выдвигаться в мэры Москвы «Яндекс Маркет» сменит название - 18:14 «Яндекс Маркет» сменит название США выдвинули Ирану 12 требований по новой ядерной сделке - 18:14 США выдвинули Ирану 12 требований по новой ядерной сделке В Новой Зеландии имеется обособленная популяция синих китов - 18:13 В Новой Зеландии имеется обособленная популяция синих китов Военнослужащие инженерного батальона штурма и разграждения Сухопутных войск учатся действовать в - 18:13 Военнослужащие инженерного батальона штурма и разграждения Сухопутных войск учатся действовать в горах
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"