В ОБСЕ отметили критический рост интенсивности боевых действий на Донбассе

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг на пресс-конференции в Киеве назвал прошедшую неделю «худшей» за этот год по количеству обстрелов, в том числе гражданских объектов.

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«Прошедшая неделя была худшей за этот год с точки зрения многих показателей. В целом мы зафиксировали более 7700 нарушений режима прекращения огня. В отдельные дни уровень насилия напоминал тот этап конфликта, который, как мы думали, остался далеко в прошлом. Ночью в среду и рано утром в четверг в Светлодарске наблюдатели слышали почти 500 взрывов и около 860 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия», — заявил Александр Хуг.

Следует отметить, что ОБСЕ в методике подсчёта нарушений режима прекращения огня учитывает каждый выстрел или разрыв, насколько его можно выделить в ряду других выстрелов или разрывов. То есть очередь из стрелкового или иного оружия из 30 выстрелов будет считаться тридцатью нарушениями.

Представитель ОБСЕ обратил особое внимание на участившиеся случаи обстрелов жилых кварталов обеими сторонами конфликта, которые, по его мнению, «не поддаются никакой логике». «Стороны утверждают, что ведут только ответный огонь. И никто не знает, кто начал первым. Это бессмысленный, бесконечный цикл насилия», — заключил Александр Хуг. Особенно тревожной он назвал ситуацию в районе Горловки, где в предшествующий период было относительно спокойно.

«Ночью в четверг и рано утром в пятницу от этого покоя не осталось и следа. Наши наблюдатели на передовой патрульной базе в Горловке слышали примерно 140 взрывов, большинство из которых — артиллерийские и танковые удары, а также очереди и выстрелы из зенитной установки калиберного пулемёта и стрелкового оружия», — отметил заместитель главы СММ ОБСЕ.

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