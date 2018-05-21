В Подмосковье ввели электронные талоны на приемку мусора

С 21 мая в Московской области для заезда на мусорные полигоны и сортировочные пункты нужны электронные талоны. Систему ввели для объективного учета объема отходов и чтобы остановить нелегальный завоз мусора, сообщает на своем сайте министерство экологии и природопользования Подмосковья.

Региональное минэкологии заранее провело обучение для работников полигонов, компаний-перевозчиков и муниципальных образований по работе в системе «Электронный талон».

К работе по пресечению незаконного завоза мусора также привлечены сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Весной в Волоколамске и других городах Подмосковья местные жители несколько раз проводили акции протеста против работы мусорных полигонов, в том числе, перекрывали дорогу к свалкам.