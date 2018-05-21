В премьер-министры Италии выдвинут профессора юриспруденции

Итальянское движение «Пять звезд» и политическая партия «Лига» выдвинули кандидатом на пост председателя Совета министров страны профессора юриспруденции Флорентийского университета Джузеппе Конте.

«Он будет премьером», — цитирует Corriere Della Sera заявление лидера движения «Пять звезд» Луиджи Ди Майо, сделанное им по итогам встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой. Сам глава государства пока ничего по поводу выдвижения Конте не говорил.

Джузеппе Конте родился в 1964 году в Апулии, специализируется на гражданском праве, читал лекции в Кембридже и Сорбонне. У юриста нет серьезного опыта в политике. СМИ называют его «компромиссным кандидатом», поскольку для «Лиги» и «Пяти звезд» он является паритетной кандидатурой, не представляя ни одну из этих политических сил в отдельности.

«Пять звезд» и «Лига» намереваются заключить коалиционное соглашение, в котором сформулируют свое политическое кредо — основные принципы международной политики (в частности, отмена санкций против России при сохранении партнерских отношений с США), развития социально-экономической сферы, культуры и условий труда.

Выборы в итальянский парламент, проходившие 4 марта, завершились победой правоцентристской коалиции с участием «Лиги», за ней с незначительным отрывом следовали «Пять звезд», а третье место заняли левоцентристы.