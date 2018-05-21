В Сумской области мужчина подорвал себя гранатой на глазах бывшей жены

В Краснопольском районе Сумской области 35-летний мужчина подорвал себя гранатой на глазах бывшей жены. Инцидент произошел в воскресенье, 20 мая. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управление Нацполиции Сумской области.

Правоохранители получили сообщение от врача бригады скорой медицинской помощи о том, что житель одного из сел погиб от взрыва гранаты.

«На вызов немедленно выехали руководство ГУ НП, следственно-оперативная группа отделения полиции, работники взрывотехнической и кинологической служб, — комментирует Виталий Гордиенко, начальник Краснопольского отделения полиции. — Было установлено, что свидетелем гибели мужа стала его бывшая жена.

По ее словам, они были разведены уже четыре года, однако поддерживали хорошие отношения, ведь имели двух несовершеннолетних детей. В тот день он позвонил и попросил прийти в лесополосу, которая была неподалеку их дома, чтобы попрощаться. А когда она пришла, увидела, что мужчина держит в руках гранату. Сначала он перебрасывал ее из руки в руку, а после того, как она упала на землю, накрыл своим телом. Раздался взрыв. Сама женщина не пострадала».

Так, в доме, где проживал «подрывник», правоохранители провели несколько неотложных обысков. В доме экс-супруги служители правопорядка ничего не нашли, а вот в доме, где погибший проживал последние 4 года, были найдены зарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье и патроны различного калибра.

Осмотрев место происшествия, полицейские нашли металлические обломки и металлическую скобу от гранаты Ф-1.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Убийство) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием), в рамках которого полиция выясняет причины и обстоятельства самоубийства, а также происхождение оружия и боеприпасов.