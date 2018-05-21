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“В Украине реализуют беспрецедентную реформу по борьбе с коррупцией”, - советник Порошенко


Добавлено: 21 май 2018 в 21:28, Категория: Политика
“В Украине реализуют беспрецедентную реформу по борьбе с коррупцией”, - советник Порошенко
Создание первого в Украине Антикоррупционного суда станет историческим шагом и беспрецедентным примером для стран из ближнего региона. Такое мнение озвучил советник главы Администрации президента по вопросам проведения реформ Георгий Вашадзе, информирует интернет-издание Gazeta.ua.

Отметим, что Вашадзе был одним из тех, кто занимался законопроектом об Антикоррупционном суде. По мнению реформатора – украинский Антикоррупционный суд станет реальной институцией в борьбе против коррупции и нечистых на руку чиновников.

По словам Вашадзе, судьей будет контролировать группа международных экспертов. Заработная плата судей Антикоррупционного суда составит около 6-7 тысяч долларов, подчеркнул советник Администрации президента Украины.
Стоит добавить, что уже завтра, 22 мая, Верховная Рада должна приступить к рассмотрению законопроекта об Антикоррупционном суде. С таким заявлением выступил спикер парламента Андрей Парубий накануне.

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Добавлено: 21 май 2018 в 21:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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