“В Украине реализуют беспрецедентную реформу по борьбе с коррупцией”, - советник Порошенко

Создание первого в Украине Антикоррупционного суда станет историческим шагом и беспрецедентным примером для стран из ближнего региона. Такое мнение озвучил советник главы Администрации президента по вопросам проведения реформ Георгий Вашадзе, информирует интернет-издание Gazeta.ua.Отметим, что Вашадзе был одним из тех, кто занимался законопроектом об Антикоррупционном суде. По мнению реформатора – украинский Антикоррупционный суд станет реальной институцией в борьбе против коррупции и нечистых на руку чиновников.По словам Вашадзе, судьей будет контролировать группа международных экспертов. Заработная плата судей Антикоррупционного суда составит около 6-7 тысяч долларов, подчеркнул советник Администрации президента Украины.Стоит добавить, что уже завтра, 22 мая, Верховная Рада должна приступить к рассмотрению законопроекта об Антикоррупционном суде. С таким заявлением выступил спикер парламента Андрей Парубий накануне.