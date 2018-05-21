В Ялте пенсионер выбросился из окна поликлиники, не дождавшись медпомощи

В Ялте мужчина свел счеты с жизнью после отказа в госпитализации. ЧП произошло сегодня, 21 мая, в городской поликлинике. Крымчанин пришел в медицинское учрежение за направлением.

Накануне пенсионера забрала скорая помощь, которая отвезла его в Ливадийскую городскую больницу. Крымчанину требовалось специализированное лечение, однако медики отказались положить его в стационар, отправив за направлением.

В городской поликлинике мужчине также не помогли. По словам очевидцев происшествия, больного отправляли из одного кабинета в другой, так и не выдав ему необходимый документ.

Отчаявшись, крымчанин выбросился из окна, расположенного на шестом этаже медучреждения. На вид мужчине было около 70 лет. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины после общения с врачами Ялтинской городской поликлиники. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе главного следственного управления СК России по Республике Крым.