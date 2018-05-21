В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за пожара в многоэтажке

В Южно-Сахалинске из-за крупного пожара в десятиэтажном жилом доме введен режим ЧС. Об этом сообщает администрация города.

Пожар полностью уничтожил крышу дома №29А по улице Чехова. Городские власти, как сообщается, ведут «срочную работу, направленную на обеспечение людей временным жильем».

Уже найдены подрядчики, которые займутся восстановлением кровли. К работе они приступят после того, как на крыше закончат работать пожарные.

Пожар начался в одной из квартир на 10-м этаже здания. Жильцов эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.