Военно-патриотические движения «Жас сарбаз» и «Юнармия» подпишут меморандум в Казахстане

В столице Республике Казахстан будет подписан меморандум между Республиканским военно-патриотическим общественным движением «Жас сарбаз» и Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия».

Дипломатический документ подпишут начальник Главного Штаба «Юнармии» Дмитрий Труненков и председатель Республиканского штаба «Жас сарбаз» генерал-майор Мухамеджан Таласов на территории Национального военно-патриотической центра Вооруженных Сил РК.

Целью настоящего меморандума является установление сотрудничества между движениями двух стран, направленное на всестороннее развитие военно-патриотического воспитания молодежи, поддержку молодежных инициатив, реализацию совместных проектов и участие в совместных военно-патриотических мероприятиях.

Принимая важность военно-патриотического воспитания, а также развития сотрудничества между общественными движениями, спланировано проведение совместных международных форумов, акций и военно-патриотических сборов, обмен визитами делегаций и многое другое.