Военнослужащие инженерного батальона штурма и разграждения Сухопутных войск учатся действовать в горах

На базе ФГКУ «Центр горной подготовки и выживания «Терскол» Минобороны России проводятся мероприятия боевой подготовки по обучению военнослужащих инженерного батальона штурма и разграждения 1- инженерно-саперной бригады действиям в горной местности в летних условиях.

Горная подготовка является одним из основных предметов боевой подготовки для военнослужащих, проходящих военную службу

в инженерных частях, а также в подразделениях, привлекаемых

к выполнению задач инженерного обеспечения в горной и высокогорной местности, к которому относятся инженерная разведка, минирование

и разминирование, мероприятия по обеспечению взятия укрепленных участков гор, водообеспечение, маскировка.

Целью горной подготовки инженерных подразделений является обеспечение необходимого уровня подготовленности военнослужащих для выполнения сложных задач инженерного обеспечения при преодолении препятствий и выживания в условиях горной местности.

В ходе подготовки военнослужащие инженерного батальона штурма и разграждения под руководством инструкторов Центра горной подготовки и выживания изучается специальное горное снаряжение, происходит овладение техникой работы в группе.

Также проводятся занятия по альпинистской подготовке, восхождению по траверсам скального, снежно-ледового и комбинированного характера на вершины высотой до 5000 м над уровнем моря, изучению способов выживания в горах –– обустройство горного лагеря, добыча питания, воды.

Выходы в горы проводятся продолжительностью от 2 до 5 суток.