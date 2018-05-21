Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (20.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 15:25 ,

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым последний выпуск 20 мая. Три тысячи школьников со всего Центрального федерального округа приняли в пионеры в Москве. Церемония состоялась у стен Кремля, на Красной площади. Клятву пришлось приносить под дождем, но это не испортило торжественный настрой у ребят и тех, кто повязывал им красные галстуки. Эрдоган: санкции США не помешают российско-турецким отношениям. По словам Эрдогана, диалог с Москвой стратегически важен хотя бы потому, что Турция закупает у России нефть и газ. На прошлой неделе Анкара подтвердила, что закупает российские зенитные ракетные комплексы С-400. Европа твердо намерена игнорировать антииранские санкции Вашингтона. Евросоюз договорился с Тегераном о создании совместной рабочей группы. Она займется вопросами нефтяной торговли.



