Все буде смачно - 10 блюд из молодых овощей. Лучшие рецепты (20.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 11:56 ,

Все буде смачно. 10 блюд из молодых овощей. Лучшие рецепты последний выпуск 20 мая. А вы пробовали кабачковые равиоли? Это невероятно вкусно, особенно, если их приготовить в изысканном соусе маринара. Полезные бургеры существуют! Убедитесь в этом, приготовив свекольные бургеры с котлетами из цуккини и грибов и с запеченными овощами. Овощной торт – невероятное сочетание сочных овощей и нежной форели в сливочном соусе с воздушным бисквитом. Это блюдо удивит вас своим особенным, незабываемым вкусом. Нежные молодые овощи с форелью под соусом шампань – изысканное блюдо из весенних продуктов, вкус которого раскрывается постепенно. Насладитесь идеальными сочетаниями ингредиентов.



