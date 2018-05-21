Я могу - 14 выпуск (20.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 13:58 ,

Я могу 14 серия последний выпуск 20 мая. В Москве проходит традиционный вечер Ингушетии. Это культурно-благотворительный проект “Шатер Рамадана”. На Поклонную гору к мечети пришли политики, религиозные деятели, ученые, бизнесмены. Гости могут попробовать блюда национальной кухни, посмотреть медиаролики о республике, выступления артистов и лазерное шоу. По словам главы Ингушетии, в Рамадан в республике проводится благотворительная акция помощи сельчанам. Учатников никто не судит и не оценивает, они ни с кем не соревнуются и не побеждают за счет осечек конкурентов. Их соперники — они сами: на глазах у телезрителей они должны побить свой личный рекорд.



