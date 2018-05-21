Защитник "Ливерпуля" Ловрен: готов остановить Роналду в финале ЛЧ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что готов справиться с форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду в финальном матче футбольной Лиги чемпионов.

"Роналду уже все всем доказал в футболе. Каждый год он забивает более 30 мячей, даже если у него плохой сезон, он забивает 30 голов. Мы в премьер-лиге играем против лучших нападающих мира и знаем, как защищаться командой. Мы вместе остановим его. В какие-то моменты игры он будет оставаться один на один с соперником, это будет тяжело, но это вызов, к которому я буду готов", - цитирует Ловрена Рейтер.

Финал Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль" состоится в субботу в Киеве.