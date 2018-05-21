Жилищная лотерея - 286 тираж (20.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 13:57 ,

Жилищная лотерея 286 тираж последний выпуск 20 мая. Детский сад, открытый мэром Миасса, оказался непригоден для детей. Громкий коррупционный скандал произошел на Южном Урале. Там арестован бывший мэр Миасса Геннадий Васьков. Градоначальник решил нажиться на покупке помещения под детский сад. Паводок в Якутии спровоцировали ледяные плотины. В Якутии из берегов вышла Лена и ее притоки. В сумме от большой воды пострадали почти три десятка населенных пунктов. В Республике был введен режим ЧС. Летний зной сменился грозовыми ливнями. Непогода ударила по центральным областям в пятницу. Многие, кто мечтал искупаться, искупались – потопы в Москве, Туле, Липецке.



