30 лет – это детство?

Детство в будущем будет длиться до 25-30 лет – такое заявление в понедельник сделала глава Минздрава Вероника Скворцова, говоря о мировой тенденции. При этом удлинение периода детства она назвала "главным вектором нашего развития". Куда "развиваются" дети, когда не хотят взрослеть – Царьграду рассказали психологи и демографы.

Выступая на всероссийской конференции партии "Единая Россия" "Направление 2026", министр здравоохранения России Вероника Скворцова сделала необычное заявление: по ее словам, период детства в будущем будет длиться до 30 лет.

"Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы – 16 лет, сейчас во всем мире – 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет", – цитирует Скворцову ТАСС.

Кроме того, удлинение периода детства и активного зрелого возраста Скворцова назвала "главным вектором нашего развития".

Слова Скворцовой в своем Twitter сразу же колко прокомментировал известный политолог и экономист Михаил Делягин:

«Объявить детским возраст Скворцовой. Это ближе к истине».

Однако стоит отметить, что на Западе о замедлении взросления и увеличении порога детства говорят уже довольно давно. Так, еще в 2015 году американский психиатр Беатрис Луна в своем докладе на встрече Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) заявила, что люди начинают по-настоящему взрослеть примерно к 25 годам. По мнению Луны, отказ от таких обязанностей как брак, родительство или карьера побуждает мозг оставаться в состоянии юности – сообщила британская газета The Telegraph.

Более поздние исследования только подтверждают тенденцию. Так, по результатам опросов, проводимых среди американских подростков в 1976-2016 годах, в последние годы юноши и девушки гораздо реже стали участвовать во "взрослой деятельности", к которой были отнесены работа по найму, вождение автомобиля, употребление алкоголя и табака, секс. Данные приводит журнал Child Development.

С чем связано замедление взросления и увеличение периода детства, имеет ли место данный процесс в России и свидетельствует ли о "развитии", как считает Скворцова? Об этом в интервью Царьграду рассказали эксперты.

По мнению руководителя Центра кризисной психологии Михаила Хасьминского, тенденция, о которой говорит глава Минздрава, связана с растущей инфантильностью молодых людей:

«Конечно, инфантилизация имеет тенденцию к развитию. Дети становятся все более и более инфантильными. Им все дают, но при этом ни о чем не спрашивают – то есть ответственности нет, а права и желания есть. Естественно, растут и аппетиты».

По словам психолога, эта инфантилизация связана, прежде всего, с разрушением традиционной семьи. В традиционном обществе главой семьи, ее центром был отец. За ним – мать, потом – старшие братья и сестры. У ребенка был стимул взрослеть. Сейчас же, считает Хасьминский, в центре семьи находится ребенок, его права и желания.

Действительно, достаточно вспомнить о такой структуре, как ювенальная юстиция, созданной якобы для "защиты прав" несовершеннолетних, а по сути поощряющей детское доносительство. Она ставит родителей в подчиненное положение и, помимо прочего, отбивает в детях всякое уважение к старшим и само желание взрослеть.

Собеседник Царьграда считает, что инфантилизация – это духовно опасная тенденция, так как, помимо ответственности, убивает в детях любовь:

"Огромное количество инфантильных, безответственных, с высоким уровнем притязаний мальчиков и девочек, которые не способны отвечать за что-то, не способны создавать семью – не способны даже любить, потому что любовь – это отдача, это жертвенное желание чем-то послужить ближнему".

С тем, что в нашем обществе остро стоит проблема инфантилизации, согласилась и врач-психотерапевт Диана Генварская. По ее мнению, она связана и с перегруженностью информационными технологиями:

"Инфантилизация населения идет в силу перегруженности гаджетами. Это дает нагрузку на нервную систему, и она не развивается. Дети развлекают себя с помощью гаджетов и нагружают излишним количеством информации – в итоге они останавливаются в развитии".

Главной проблемой и в мире, и в России, таким образом, является именно растущий инфантилизм, и увеличивать "детский возраст" в таких условиях равнозначно попытке вылечить ангину утверждением, что она "нормальна".

Так, социолог и демограф Сергей Белобородов, комментируя заявление Скворцовой, подчеркнул, что говорить о повышении детского возраста, тем более в положительном ключе – абсолютно неадекватно современной действительности:

«Боритесь с инфантильностью, а не признавайте, что 30 лет – это детство. Говорите прямым текстом: у нас проблема с тем, что мужики не взрослеют, у них нет ответственности. И в 30 лет ряд мужчин остаются "овощами" – это проблема. Они при этом не являются детьми – но они ведут себя как дети. Это позор для их родителей, для страны, для общества».

Сдвигать период детства – это лишать наших граждан молодости, считает эксперт. Такими "сдвигами" можно дойти до того, что за "детством" будет сразу следовать "старость".

А то и вовсе ничего не будет. Лишь состарившиеся "дети", когда-то укротившие своих родителей – безответственные и никому ничем не обязанные.

https://tsargrad.tv/articles/starejushhaja-infantilnost-kogda-uhodit-detstvo_133646