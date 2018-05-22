63% опрошенных россиян не одобрили проведение ЕГЭ

63% опрошенных россиян не одобряют проведение в школах Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Более высокий процент недовольных такой формой итоговой аттестации школьников был только в прошлом году – 66%, проинформировал Фонд «Общественное мнение» по результатам проведенного опроса.

Примечательно, что количество противников ЕГЭ высокое как среди тех, кто имел опыт сдачи единого экзамена в семье (52%), так и среди тех, у кого даже нет таких знакомых (64%).

На вопрос о причинах неодобрительного отношения к единому экзамену 24% респондентов посетовали, что это лишком большая нагрузка на детей, они испытывают стресс, 14% – что ЕГЭ ориентирует на получение поверхностных знаний, уровень знаний школьников понизился.

Только 5% респондентов выразили мнение, что ЕГЭ дает глубокую и объективную оценку знаний, а 4% – признали его стимулирующим школьников к учебе и повышающим качество знаний.

Опрос проводился 13 мая 2018 года среди 1500 граждан России старше 18 лет в 53 субъектах РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.