90 тысяч россиян обратились за помощью из-за укусов клещей

За два месяца, с 15 марта по 18 мая, более 89 тысяч человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Это на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как сообщает ведомство, больше всего обратившихся в Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Алтайском крае.

Акарицидные обработки (комплекс мер по уничтожению клещей) проведены на 52,2 тысячах гектаров, это чуть больше трети от запланированных 130 тысяч гектаров. Особое внимание при обработке уделяется территориям, где будут находиться летние детские лагеря, на этих территориях после обработки проведут дополнительный контроль.

На 18 мая зарегистрировано 15 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, это не выше средних значений.