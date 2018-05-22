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» » Алек и Хилария Болдуин объявили имя новорожденного сына и опубликовали его первую фотографию

Алек и Хилария Болдуин объявили имя новорожденного сына и опубликовали его первую фотографию


Добавлено: 22 май 2018 в 00:55, Категория: Шоу-бизнес
Алек и Хилария Болдуин объявили имя новорожденного сына и опубликовали его первую фотографию

Ромео Алехандро Дэвид Болдуин

На прошлой неделе, 17 мая, 34-летняя Хилария Болдуин родила четвертого ребенка от 60-летнего Алека Болдуина. Писательница и инструктор по йоге спустя два дня после родов вернулась домой из клиники, а сегодня поделилась с фолловерами первым портретом новорожденного сына и сообщила имя малыша.

Мы рады представить вам Ромео Алехандро Дэвида Болдуина, — написала Хилария в Instagram, а ее супруг сделал репорт записи.

Ромео Алехандро Дэвид Болдуин

Жена актера после родов продолжила показывать в соцсети жизнь семьи Болдуин, опубликовав несколько свежих снимков с детьми. Помимо новорожденного Ромео, в их семье растут четырехлетняя Кармен Габриэла, двухлетний Рафаэль Томас и годовалый Леонардо Энджел Чарльз.

Напомним, у Алека Болдуин есть еще старшая дочь, 22-летняя Айрленд от брака с Ким Бейсингер. Хилария стала второй женой актера, выйдя за него замуж в июне 2012 года.

Алек и Хилария Болдуин с новорожденным сыном

Хилария и Алек Болдуин с детьми

Фото из Instagram Хиларии Болдуин

Кармен Габриэла с младшим братом

Хилария и Алек Болдуин

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Добавлено: 22 май 2018 в 00:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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