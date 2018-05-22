Американский телеканал сообщил о неудаче российских ракет

Американский телеканал CNBC сообщил о неудаче российских ракет с ядерной силовой установкой на испытаниях. В то же время, по данным телеканала, сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой прошла все испытания успешно, и на данный момент у США нет оружия, способного ей противостоять.

Отмечается, что испытания проводились с ноября 2017 по февраль 2018 года.

О разработке этих ракет ранее заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что ракеты прошли успешные испытания, и одна из них уже поступила на вооружение российской армии.