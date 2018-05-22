Апелляционный суд оставил Савченко под стражей

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского райсуда о продлении ареста до 13 июля для депутата Надежды Савченко. Об этом сообщает Страна.

Апелляционный суд отказал стороне защиты в ходатайстве об отмене решения.

«Что тут комментировать, чудо в нашей судебной системе не случилось», — прокомментировала решение суда Савченко.

На заседании присутствовали народные депутаты Виталий Куприй и Виктор Шишкин, которые заявили о готовности взять Надежду Савченко на поруки.

Ранее адвокат Александр Шадрин заявил, что Надежда Савченко похудела на 20 килограммов.

Фото: АСН