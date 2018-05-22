Армия ДНР разбила передовые части ВСУ «в пух и в перья», — офицер «Железный» о боях под Горловкой (ВИДЕО)

Офицер Вооруженных сил ДНР с позывным «Железный» прокомментировал обострение обстановки под Горловкой.

«Беспредел, который стали чинить украинские вооружённые силы и их националистические батальоны, вынудил нас дать достойный ответ по их позициям, по их укрепрайонам. И всё удачно получилось.

Их передовые части были разбиты в пух и в перья. Склады горят до сих пор. Ну это им будет урок. Знать надо меру.

Знать те договоры, которые были заключены ещё в пятнадцатом году. Все дальнейшие действия если будут выливаться в такое кровопролитие для мирных граждан, мы будем отвечать достойно».

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.