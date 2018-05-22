Астероид-нарушитель оказался выходцем из другой планетной системы

Астрономы Фати Намуни (Fathi Namouni) из Университета Лазурного берега и Мария-Елена Морэ (Maria Helena Moreira Morais) из Университета штата Сан-Паулу доказали, что один из астероидов на орбите Юпитера прилетел когда-то в Солнечную систему извне. Это первый известный ученым случай, когда объект из другой планетной системы не только посетил окрестности Солнца, но и остался тут надолго.

Астероид (514107) 2015 BZ 509 был впервые замечен в декабре 2014 года в ходе наблюдений по проекту Pan-Starrs в обсерватории Халеакала на Гавайях. Он привлек внимание сразу после обнаружения. Дело в том, что на орбите Юпитера находится довольно много астероидов (они известны под названием «троянцы»), но все они, как Юпитер, а также подавляющее большинство других планет, астероидов и комет Солнечной системы обращаются вокруг Солнца в одном направлении – против часовой стрелки, если смотреть со стороны северного полюса Земли. Это объясняется общим направлением вращения вещества в протопланетном диске, из которого возникла Солнечная система.

Астероидов с ретроградным, то есть противоположным, движением по орбите известно только 82, и одним из них является (514107) 2015 BZ 509 . При изучении орбиты астероида выяснилось, что, хотя ему приходится нередко сближаться с Юпитером (ведь он движется по сходной орбите, но навстречу Юпитеру), орбита его остается стабильной в течение миллионов лет, и кратковременность встреч позволяет ему избегать столкновений с гигантской планетой.

Теперь исследователи смоделировали траекторию этого астероида в течение всего времени существования Солнечной системы (4,5 миллиарда лет). Оказалось, что его движение по орбите всегда было “неправильным”, а не стало таким под действием каких-либо внешних воздействий. Следовательно, астероид (514107) 2015 BZ 509 не мог зародиться в Солнечной системе, а попал к нам извне.

По словам Фати Намуни, этот астероид вряд ли останется единственным иммигрантом в Солнечной системе. Авторы работы намерены применить компьютерное моделирование к орбитам других астероидов с ретроградным обращением, чтобы выяснить их происхождение.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.