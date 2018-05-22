Audi отзовет более 11 тысяч машин для обновления ПО

ООО «Фольксваген Груп Рус» отзовет 11003 автомобиля Audi (A4, A5, Q5, Q7), проданных 2017 года по 2018 год. Причиной послужил возможный сбой в системе вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает Росстандарт на своем сайте.

Положение автомобиля не определяется после ДТП, если после вызова аварийных служб машину передвигали. Кроме того, если связь во время вызова прервалась, обратный вызов автомобиля невозможен, информирует ведомство.

На всех машинах бесплатно для владельцев будет обновлено программное обеспечение межсетевого интерфейса.

В настоящее время представители концерна Volkswagen посредством почты и телефонных звонков информируют владельцев автомобилей, чей VIN-код оказался в списке машин, подлежащих отзыву.