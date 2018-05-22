«АвтоВАЗ» отказался от Lada Priora и Granta

В России с июля перестанут производить Lada Priora и Kalina. «АвтоВАЗ» уже направил соответствующее письмо дилерским компаниям, модели убрали из производственных планов, написали «Ведомости», ознакомившись с копией письма.

В том же письме сообщается, что «АвтоВАЗ» готовится к производству рестайлинговых моделей автомобилей в X-стиле, однако подробности пока не раскрываются.

В апреле в СМИ мелькали изображения внедорожника Lada в стиле дизайна кроссовера X-Ray, однако «АвтоВАЗ» заверил, что данные изображения не имеют ничего общего с проектами компании.