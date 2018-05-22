Банк России показал памятную банкноту к ЧМ-2018

Российский Центробанк выпускает памятную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Особенность банкноты еще и в том, что это первая полимерная банкнота, выпускаемая Банком России. Использование полимерной основы позволило применить в банкноте визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон — например, яркое голографическое изображение в верхней ее части.

Вертикальные штрихи по краям лицевой стороны банкноты имеют повышенный рельеф, определяемый на ощупь. На лицевой стороне также находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках. В ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема ЧМ-2018.

Тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отметила: «На сегодняшний день памятные банкноты уже доставлены в наши отделения в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре и Самаре, в мае-июне они будут доставлены во все регионы России».