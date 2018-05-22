Бинбанк и «Открытие» сообщили о сделках с признаками вывода активов

Зампред Центробанка России Василий Поздышев сообщил, что временные администрации Бинбанка, Промсвязьбанка и «Открытия» подали в правоохранительные органы заявления по сделкам с признаками вывода активов на 239 млрд рублей.

Он также сообщил, что бывшие владельцы активов кредитных организаций, финансированных банками, оценивают объемы добровольно переданных активов в 400 млрд рублей. ЦБ называет гораздо меньшую сумму — 100 млрд рублей.

«Мне кажется, что по итогам работы наших временных администраций и Фонда консолидации банковского сектора стоит обсудить с Государственной думой дальнейшее развитие механизма субсидиарной собственности», — цитирует его «Интерфакс».

В соответствии с законными полномочиями, ЦБ может по упрощенной процедуре подать иск в суд о компенсации ущерба. Однако, как отметил Поздышев, до самого решения суда ответчик может вывести свои активы, поэтому регулятор предложил рассмотреть вопрос о введении внесудебного порядка наложения обеспечительных мер.