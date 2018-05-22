Более ста тысяч лет назад кашалоты пролезли сквозь бутылочное горлышко

Биологи из США, Великобритании и Германии сопоставили митохондриальные и ядерные геномы кашалотов с целью узнать, как изменялся размер их мировой популяции в прошлом. Неожиданно выяснилось, что кашалоты пережили период сильного сокращения численности, причем произошло это задолго до возникновения массового китобойного промысла.

Если сравнивать животных по площади ареалов, то кашалоты будут в числе претендентов на рекорд. Они живут во всем мировом океане за исключением лишь северных и южных полярных регионов. При столь широком распространении ожидалось бы, что кашалоты будут отличаться большим генетическим разнообразием. Однако анализ митохондриальных и ядерных геномов 175 кашалотов из разных океанов, напротив, показал очень низкое генетическое разнообразие. Причиной этого может быть так называемый «эффект бутылочного горлышка»: в какой-то момент численность вида резко сократилось, и все ныне живущие его представители являются потомками сравнительно небольшой группы и унаследовали генетические характеристики членов этой группы.

Расчеты авторов работы показывают, что значительное снижение численности кашалотов завершилось около 125 тысяч лет назад, то есть люди не могут быть ответственными за него. Причина в климатических изменениях. Окончание упадка кашалотов совпадает с так называемым эемским межледниковьем, когда, как считается, преобладающий климат был даже теплее, чем в голоцене. А вот предшествовали эемскому межледниковью времена холодные, и из-за похолодания кашалоты были вытеснены с большей части своего ареала, сохранившись лишь в Тихом океане. В момент максимального упадка численность тихоокеанских кашалотов составляла около десяти тысяч особей. Все современные кашалоты, которых сейчас насчитывается около 360 тысяч, потомки тех тихоокеанских кашалотов. Когда началось потепление, кашалоты восстановили свое количество, и вновь проникли из Тихого океана в Атлантический и Индийский.

Исследование опубликовано в журнале Molecular Ecology.