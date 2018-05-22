Болгария попросила Евросоюз и НАТО защитить ее от России

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов обратился с Евросоюзу и НАТО с просьбой не ослаблять свое влияние на Балканском полуострове с тем, чтобы не допустить усиления влияния России и Турции в регионе.

По его словам, политика Софии направлена на присоединение всех стран региона к ЕС и Североатлантическому альянсу, однако им мешают «третьи факторы».

«Здесь и влияние Турции, и влияние России на Балканах», — передает РИА «Новости» слова министра.

Каракачанов также призвал соседей продолжать сопротивляться вмешательству со стороны.

«Не смейте отказываться (от вступления в ЕС), выдержите, а коллеги в Брюсселе пусть подумают (…), если упустят Западные Балканы, то произойдет рост евроскептицизма», — добавил он.

В феврале в Еврокомиссии заявили о намерении ускорить процесс присоединения расположенных на западе Балканского полуострова стран (Сербии, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины, самопровозглашенного Косово и др.) к Евросоюзу.

Летом прошлого года года 29-м членом НАТО стала Черногория.

Яндекс.Дзен

Участники паевых фондов смогут получать выплаты по текущим доходам

Над позициями украинских силовиков в Донбассе подняли флаг США

США и Израиль нападут на Иран