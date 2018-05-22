Борис Джонсон посулил ужесточение антироссийских санкций после Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что завидует свободе президента США Дональда Трампа, который смог после инцидента в Солсбери ввести жесткие санкции в отношении крупных российских предпринимателей, близких к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я думаю, что эффект от некоторых санкций, в частности в отношении некоторых лиц, был сильно заметен, и я это отметил, но у нас есть своя система и собственный подход. Существует более широкий вопрос о том, что Британия может сделать, чтобы справиться с людьми, близкими к Путину, которые могут иметь незаконно полученные средства», — сказал Джонсон.

Он посетовал, что пока Великобритания не может предпринимать какие-то запретительные меры в отношении России без координации своих действий с Евросоюзом, однако после Brexit в марте 2019 года Лондон сможет занять более жесткую позицию.

Джонсон отказался комментировать факт задержки продления визы владельцу футбольного клуба «Челси» российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.