Британские фанаты пообещали устроить «третью мировую» на ЧМ-2018?

Британские болельщики заявили о намерении «размазать по стенке» российских фанатов во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает в Daily Star.

По словам одного из них, несколько радикально настроенных английских группировок собираются вместе отправиться на мундиаль, чтобы показать русским «настоящий ад».

«Если люди думают, что все это одна большая шутка, что мы будем играть в футбол, выпьем, покурим и поболтаем, — такого никогда не случится», — заявил он, отметив, что русские «понятия не имеют, что их ждет».

«Это будет мировая война — третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая», — заявил представитель ультрас.

При этом часть британцев отправилась в Россию заранее, чтобы собрать необходимые сведения для фанатских групп, которые собираются «защищать» английских зрителей на ЧМ-2018.

«Там (в России) нет такой вещи, как защита. Туда поедут 24 тысячи фанатов, и без нас они будут как цыплята на бойне», — считает болельщик, заявив, что фанатов Туманного Альбиона не беспокоят возможные аресты. По его словам, единственное, о чем они думают , — как «дать бой» русским.

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