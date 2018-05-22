Британский военный самолет провел разведку у границ России

Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину, совершил многочасовой полет близ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, сообщает во вторник «Интерфакс».

Британский разведчик, вылетевший с английской авиабазы Уоддингтон, сначала, находясь в небе Литвы, совершил пролет вдоль северной границы Калининградской области, а затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, около двух часов курсировал близ Ленинградской и Псковской областей.

На обратном пути - прежде, чем взять курс на свою базу - британский разведчик, воспользовавшись литовским воздушным пространством, осуществил еще несколько пролетов вдоль северной границы Калининградской области.

Тем временем, шведский разведывательный самолет Gulfstream 4 осуществлял полет над международными водами Балтики вдоль Калининградской области.

Кроме того, к югу от области был зафиксирован почти часовой полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения командования НАТО E-3A Sentry AWACS в воздушном пространстве Польши близ российских границ.

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