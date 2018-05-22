Бузова на Сейшилах полностью обнажила свое тело, едва прикрыв его пальмовой ветвью

Ольга Бузова продолжает будоражить своих поклонников пикантными фото. В этот раз ведущая Дома-2 выложила в Инстаграм фото, на котором она полностью обнаженная. Самые интимные части тела Бузова решила прикрыть пальмовыми ветвями.

Реакция подписчиков, как всегда, оказалась неоднозначной. Многие уверены, что причина того, что Ольга так любит публиковать откровенные фото, в ее одиночестве. Даже бывший участник Дома-2 Степан Меньщиков посоветовал своей давней знакомой поскорее найти мужчину.

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