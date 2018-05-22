Чехия упростит трудоустройство для украинцев

Чешское министерство труда и социальных дел готовит программу ускорения трудоустройства украинцев. Об этом рассказала министр труда Чехии Ярослава Немцова, передает Радио Свобода.

Немцова сообщила, что количество вакантных рабочих мест в Чехии сейчас составляет более 260 тысяч (медсестры, работники социальной сферы, рабочие средней технической квалификации, строители).

Чтобы договориться об упрощении и ускорении оформления разрешений на работу для украинцев, Немцова посетила посольство Чехии в Украине и генконсульство во Львове. В рамках соглашения между Украиной и Чехией в течение двух лет право трудоустройства смогут получить 19,6 тыс. украинцев.

Сейчас в Чехии работают 374 тыс. иностранцев, из них 280 тыс. – граждане ЕС, 70 тыс. – украинцы.

Ранее Литва решила ввести квоты на иностранных работников из-за роста миграции из Украины.

Фото: expres.ua