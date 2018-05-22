Число погибших при взрыве в кафе в Баку увеличилось до трех

Число погибших в результате взрыва в кафе в Баку возросло до трех. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Азербайджана.

В понедельник поступила информация о взрыве в одном из кафе Баку. Местные СМИ передали, что ЧП произошло в Бинагадинском районе, в кафе на рынке автомобильных запчастей. При взрыве погибли два человека, еще двоих госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

В МЧС Азербайджана сообщили, что, вероятно, причиной взрыва стал баллон с пропаном.