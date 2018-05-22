Дату «Евровидения-2019» неожиданно перенесли

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019», который благодаря победе Нетты Барзилай пройдет в Израиле, пройдет позднее обычного.

Так, в следующем году песенное состязание пройдет в конце мая, хотя обычно проводится в первой половине месяца. Отмечается, полуфиналы назначены на 21 и 23 мая, а финал состоится 25-го.

О причинах такого неожиданного решения Европейского вещательного союза пока не сообщается.

Напомним, что 64-й песенный конкурс пройдет в Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако EBU пока официально не назвал город, где состоится следующее Евровидение.

Напомним, что Иерусалим уже принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999-х годах.