Депутат Верховной Рады рассказал, когда в Украине могут быть назначены досрочные выборы в парламент

Внефракционный депутат Верховной Рады Дмитрий Добродомов заявил, что уже через две недели президент Украины может распустить парламент и назначить внеочередные выборы. Соответствующая информация прозвучала на встрече Добродомова с жителями города Львов.Впрочем, других подробностей нардеп не сообщил.Кроме того, лидер политической партии “Народный контроль” заметил, что уже через 2-3 месяца у демократической оппозиции может появиться единый кандидат, который будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году.Добродомов добавил, что не против присоединения к демократической оппозиции "вменяемых политических сил".По прогнозам некоторых политологов президент Петр Порошенко может решиться на роспуск Верховной Рады в том случае, если депутаты не смогут поддержать закон о создании высшего Антикоррупционного суда.