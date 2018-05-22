Новый сериал-фильм Девочки не сдаются 10 серия 22 мая. Георгий пробует вылечить простудившуюся Аллу. Максим блокирует все карточки Ксении. Ксения вспоминает своё модельное прошлое и пытается пройти кастинг. Маша встречает старого знакомого и приглашает его вечером прогуляться. Корнеев ищет разные предлоги, чтобы чем-то занять Машу и сорвать ей свидание. Оксана заявляет Диме, что хочет сыграть свадьбу мечты. Лера отправляется на опасный репортаж. Вика пытается всеми средствами привлечь внимание Кости. В центре сюжета – пять совершенно разных подруг, умеющих поддержать друг друга в любой ситуации. Ксюша когда-то работала моделью. Сногсшибательная стюардесса Вика. Студентка медицинского вуза Маша. Владелица ресторана Алла, всячески избегает мужских ухаживаний. Пятая подруга – ведущая прогноза погоды Лера.
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Новости » Главные новости » Девочки не сдаются - 10 серия (22.05.2018)
Девочки не сдаются - 10 серия (22.05.2018)
Добавлено: 22 май 2018 в 09:48,
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Автор: Анатолий Васильев
Добавлено: 22 май 2018 в 09:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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