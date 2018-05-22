Дом 2 - Дневной, Выпуск 5125, Lite (22.05.2018)

Добавлено: 22 май 2018 в 09:49 ,

Дневной выпуск Lite 22 мая свежая серия. Роман Гриценко и Екатерина Родина провели время вместе за периметром, и когда ребята вернулись ночью, Рома обнаружил в своей постели в мужской спальне Ивану Дилову. Ивана утром заявила, что не помнит, как уснула, а позже Дилова при всех стала говорить о том, что не понимает на что надеется Катя, если Роман говорил ей лично о том, что Родина его раздражает. Екатерина Скютте пришла в Vip-дом к Илье Яббарову на урок французского. Илья с Аленой отказались принимать учительницу. Парень заявил, что не хочет учиться, ведь он был двоечником в школе. Скютте подарила Яббарову книгу. Алёна Рапунцель сильно нервничала и вела себя грубо.



